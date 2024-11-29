اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 01:46 م
وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو وزير الخارجية بدر عبد العاطي
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الايطالية حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل.

وكان د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه القنصلية العامة المصرية بميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الإنتهاء من التحقيقات.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان.







رامي الجمل

مصر

المصريين في ايطاليا

الجالية المصرية في ايطاليا

وزير الخارجية

الخارجية

مصرع مواطن مصري في ميلانو

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة