مستشفى الشيخ زايد التخصصى تطلق النسخة االرابعة لمؤتمر قسم القلب

أطلقت مستشفى الشيخ زايد التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة النسخة الرابعة لمؤتمر قسم القلب Cardio Zayed IV اليوم الجمعة، لمناقشة أحدث برتوكولات العلاج والتشخيص لأمراض القلب، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبدالغفار .

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصى التالعة لوزارة الصحة أن كلا من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة و الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة يقدموا الدعم الكامل للمؤتمر فى إطار الحرص على استمرار الأنشطة العلمية و التعليم الطبى المستمر والوصول إلى آخر المستجدات فى المجال الطبى والتى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين ،

وأضاف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصى التالعة لوزارة الصحة أن قسم القلب أحد الأقسام المتميزة بالمستشفى والأول على مستوى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصريه من حيث الكفاءات الطبية والنشاط الإكلينيكى والبحثى والخدمات الطبية المستحدثة إضافة لكونه واحد من أفضل خمس مراكز طبية متخصصة على مستوى الجمهورية فى خدمات زراعة الصمام الأورطى بالقسطره دون تدخل جراحى TAVI ودون تحمل المريض أية أعباء مالية.

وقال الدكتور خالد رفعت استشارى ورئيس قسم القلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصى أن الطاقم الطبى بالمستشفى يعمل بكفاءة عالية جدا وأداء متميز وخلال العام الماضى تم تحقيق انجازات هامة خاصة إنجاز عدد كبير من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ،



وتوجه بالشكر والتقدير لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصى للدعم المستمر فى تطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمه بالمستشفى وخص بالذكر توفير وحدة رعاية مخصصة لأقسام القلب CCU وثمن الجهود المبذولة لتوفير كافة المستلزمات الطبية والصبغات الضرورية لإنجاز هذا العدد من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار إلى إضافة عدد من الخدمات الطبية الجديدة لوحدة الفحوصات الغير نافذة على القلب بالعيادات الخارجية والتى تتضمن خدمة الموجات الصوتية على القلب بالمجهود الدوائى وكذلك خدمة الموجات الصوتية على قلب الأجنة بداخل الرحم مما يسهل عملية الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية للقلب قبل الولادة ؛ علاوة على إنتظام خدمة تسجيل تخطيط القلب الكهربائى على مدار 24 ساعة أو 48 وحتى 72 ساعة.



وتضمنت الفعاليات عدد من المحاضرات والحوارات النقاشية الحية على يد خبراء أمراض القلب من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحه المصرية وهيئات الرعاية الصحية وشمل ذلك عرض بعض حالات القسطرة التداخلية أثناء الحالات الحرجة للشرايين التاجية مع إستعراض السبل الجديدة فى تشخيص وعلاج قصور الشرايين التاجية الحادة والمزمنة إضافة إلى تبادل الخبرات والروئ بين استشاريى القلب من مختلف الجهات.