محافظ الجيزة: قريبًا افتتاح سوق لليوم الواحد لخدمة مناطق جنوب والعمرانية والهرم

كتب مدحت وهبة ومرام محمد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، افتتاح سوق اليوم الواحد، لخدمة مناطق جنوب الجيزة والعمرانية والهرم.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلن المهندس عادل النجار، تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من أحياء المحافظة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعًا.

وأكد محافظ الجيزة، انعقاد سوق اليوم الواحد بشكل أسبوعي يوم الجمعة، لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للرفع عن كاهل المواطنين.

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

ويوفر سوق اليوم الواحد، احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتستهدف محافظة الجيزة، تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.