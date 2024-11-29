فقدان أكثر من 100 شخص بعد انقلاب قارب شمال نيجيريا

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أعلنت السلطات النيجيرية اليوم /الجمعة/ فقدان ما لا يقل عن 100 شخص، معظمهم من النساء، بعد انقلاب قارب كان يقلهم إلى سوق للمواد الغذائية على طول نهر النيجر فى شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ فى ولاية النيجر إبراهيم أودو - فى تصريحات لوكالة أنباء /أسوشيتد برس/ الأمريكية - إن القارب كان فى طريقه من ولاية كوجى إلى ولاية النيجر المجاورة عندما انقلب صباح اليوم.



وأكدت التقارير المحلية وفاة ثمانية أشخاص على الأقل فى موقع الحادث، فيما يواصل الغواصون المحليون جهود الإنقاذ.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب انقلاب القارب، غير أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن القارب كان يحمل أكثر من 200 راكب؛ ما يشير إلى أن الحادث ربما يكون ناجما عن الحمولة الزائدة.



وتعتبر مشكلة الاكتظاظ فى وسائل النقل شائعة فى المناطق النائية من نيجيريا، حيث تفتقر هذه المناطق إلى الطرق الجيدة، مما يجبر السكان على استخدام القوارب كوسيلة نقل رئيسية.