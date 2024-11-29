شهيدان إثر قصف للاحتلال على فلسطينيين بمحيط مفترق الصناعة غرب غزة

كتب محمد شعلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين بالمؤسسة الأمنية يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين بمحيط مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.