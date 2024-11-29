اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى: بوتين يسعى إلى التصعيد حتى لا يتمكن ترامب من تحقيق تسوية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:01 ص
زيلينسكى: بوتين يسعى إلى التصعيد حتى لا يتمكن ترامب من تحقيق تسوية زيلينسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ليس بحاجة إلى إنهاء الحرب، لذا فهو يسعى إلى تصعيد الموقف حتى لا يتمكن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب من تحقيق تسوية.


جاء ذلك فى خطاب وجهه الرئيس الأوكرانى إلى شعب بلاده، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.


وأضاف زيلينسكى أن بوتين قد "روج" فى كازاخستان، مرة أخرى لصواريخه - و"استعداده للقتل والتدمير".


ومضى قائلاً: "من الواضح أن بوتين ليس لديه أى مصلحة فى إنهاء هذه الحرب. علاوة على ذلك، يريد بوتين منع الآخرين من إنهاء هذه الحرب.. وهو يهدف فقط إلى تعطيل جهود الرئيس ترامب التى من المؤكد أنها ستتبع تنصيبه. ويريد تصعيد الموقف الآن بحيث يفشل الرئيس ترامب فى إنهاء الحرب".







حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

ترامب

دونالد ترامب




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة