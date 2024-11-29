زيلينسكى: بوتين يسعى إلى التصعيد حتى لا يتمكن ترامب من تحقيق تسوية

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ليس بحاجة إلى إنهاء الحرب، لذا فهو يسعى إلى تصعيد الموقف حتى لا يتمكن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب من تحقيق تسوية.



جاء ذلك فى خطاب وجهه الرئيس الأوكرانى إلى شعب بلاده، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.



وأضاف زيلينسكى أن بوتين قد "روج" فى كازاخستان، مرة أخرى لصواريخه - و"استعداده للقتل والتدمير".



ومضى قائلاً: "من الواضح أن بوتين ليس لديه أى مصلحة فى إنهاء هذه الحرب. علاوة على ذلك، يريد بوتين منع الآخرين من إنهاء هذه الحرب.. وهو يهدف فقط إلى تعطيل جهود الرئيس ترامب التى من المؤكد أنها ستتبع تنصيبه. ويريد تصعيد الموقف الآن بحيث يفشل الرئيس ترامب فى إنهاء الحرب".