رئيس الوزراء يتفقد عددا من المستشفيات غدا

كتبت هند مختار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا السبت، عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين.

وكان فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، قد رصد مقطع فيديو، تضمن مُناشدة السيدة ف. أ. ع والمقيمة بمحافظة الشرقية؛ لمساعدتها في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لها، حيث أشارت إلى معاناتها من سمنة مُفرطة نتيجة تسارع زيادة وزنها خلال السنوات القليلة الماضية؛ حتى بلغ وزنها قرابة الـ 240 كجم، دون أن يتمكن الأطباء الذين ترددت عليهم من تحديد سبب اكتسابها لهذا الوزن بهذه الصورة المتزايدة، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحركة، مُوضحة في نفس المقطع أنه ليس لها دخل مالي يُعينها على مُتطلبات الحياة سوى 650 جنيها شهرياً، بما يحُد من قدرتها على تلقي الرعاية الطبية اللازمة، بجانب معاناتها من بعض الظروف المعيشية والإجتماعية.



وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنه فور رصد المقطع المصور تم التوجيه بسرعة تقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للسيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.