اليوم السابع
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جيش الاحتلال: قصف منصة صاروخية متحركة تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 05:32 م
جيش الاحتلال: قصف منصة صاروخية متحركة تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان لبنان
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال يقول إنه قصف منصة صاروخية متحركة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 







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