تخفيضات تصل لـ30%.. افتتاح أسواق اليوم الواحد فى إمبابة اليوم

كتبت – مرام محمد

تفتتح محافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، أسواق اليوم الواحد، بشارع الصوامع فى حى إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتى ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتعمل أسواق اليوم الواحد، على توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة، بما يساهم فى زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وتستهدف محافظة الجيزة، تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين من أهالى المحافظة لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.