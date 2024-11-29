اليوم السابع
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النيابة العامة تُجرى تفتيشا لعدد من الأقسام ومراكز الشرطة

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 04:45 م
النيابة العامة تُجرى تفتيشا لعدد من الأقسام ومراكز الشرطة النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف النائب العام على مدار الأسبوع الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس).

وانتقلت الفرق إلى هذه المراكز، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، واستمعوا إلى عدد منهم بكل قسم ومركز حول تقيمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

يذكر أن النيابة العامة يتولى تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم النيابة العامة برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.


 







النيابة العامة

التفتيش على مراكز الاصلاح

اختصاص النيابة العامة

النائب العام

مراكز الإصلاح والتأهيل

التفتيش على السجون




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