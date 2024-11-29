المديريات التعليمية: امتحانات شهر نوفمبر تستهدف نواتج التعلم

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على أن أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر حيث تضم الأسئلة جزئيات المنهج الخاصة بشهر نوفمبر ويتم تقييم الطلاب فى امتحان الشهر وفق توزيع المقررات الدراسية للطلاب

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وعلى جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسى الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسى 2024/ 2025.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.