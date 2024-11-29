اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 04:15 م
الرئيس السيسى يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الرئيس السيسى
كتب: محمد الجالى

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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكتب الرئيس  السيسي فى تدوينه، عبر صفحته الرسمية على موقع "x" ، قائلا:" أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة."

 

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الرئيس يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني






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