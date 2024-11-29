استشهاد 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال فى قصف إسرائيلى على بيت لاهيا

كتب ـ محمد جمال

استشهد 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون فى قصف إسرائيلى على المنشية فى بيت لاهيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، خط جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شعارات على أحد أسوار الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت عدة حواجز على مداخلها، وسط إطلاقها الرصاص في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال خطت شعارات باللغة العبرية على أحد الأسوار الرومانية التاريخية في شارع الأعمدة في الموقع الأثري، في تعد صارخ ومخالف لكل القوانين الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وتتعرض بلدة سبسطية وموقعها الأثري لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وسط مساعٍ من حكومة الاحتلال لتهويد الموقع الأثري عبر دعم مشاريع استيطانية في محيطه وتسهيل اقتحامه من المستوطنين، مقابل إعاقة وصول المواطنين الفلسطينيين إليه.

في السياق.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل الشهيد سامر حسين في قرية عينابوس جنوب نابلس.

وذكرت "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، وحاصرت منزل الشهيد سامر حسين، وأغلقت المنطقة المحيطة بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن حسين (46 عاما) برصاص الاحتلال شمال سلفيت.

ومن جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة الرئيسي، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين وفتشت مركباتهم، ما أعاق حركة تنقلهم.