اليوم السابع
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إعلام عبرى: إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب الخليل

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 05:25 م
إعلام عبرى: إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب الخليل جيش الاحتلال الإسرائيلى
محمد جمال

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أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن سيارة أطلقت النار تجاه القوة الإسرائيلية قرب الخليل، مشيرا إلى أن العملية تمت دون وقوع إصابات، مؤكدا أن السيارة نجحت فى الانسحاب بعد ذلك.

وأكدت جيش الاحتلال أن قوات إسرائيلية كبيرة تجرى عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مطلقى النار بعد انسحابهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى إصابة 4 جنود فى عملية إطلاق النار قرب أرئيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، اليوم الجمعة، تبنيها الكمين الذى استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة أرئيل، وقالت إن "منفذها هو الشهيد سامر حسين الذي باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9، جراح 3 منهم حرجة".

وأضافت القسام، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها.







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