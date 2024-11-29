أخبار مصر.. غدا طقس بارد وشبورة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد السبت 30 نوفمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المستشفيات غدا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا السبت، عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين.

مصر تحيى اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تشارك جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يقع في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى إمبابة

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، منذ قليل، أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وزارة العمل: 4599 فُرصة عمل جديدة في 53 شركة خاصة بـ10 مُحافظات قالت وزارة العمل، إنها تلقت طلبات جديدة من 53 شركة قطاع خاص فى 10 محافظات لديها 4599 وظائف مٌتوفرة الآن، فى عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوى الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا بالمحافظات تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله، بافتتاح 24 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 27 جمادى الأولى 1446 من الهجرة، الموافق 29 من نوفمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 16 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثمانية أخرى بنظام الصيانة والتطوير. صندوق الإسكان يمد فترة شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين حتى نهاية 2024 أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. تحذيرات وزارة الداخلية للحجاج: التزام كامل لضمان أداء مناسك حج 2025 في إطار حرصها على تسهيل رحلة الحج لأبناء الوطن الأعزاء، أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من التعليمات والتحذيرات المهمة التي يجب على الفائزين في قرعة حج 1446هـ / 2025م اتباعها، لتجنب أي مخالفات أو مشكلات قد تؤثر على أدائهم لفريضة الحج. البريد: وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء قررت الهيئة القومية للبريد، وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين الإعلان الخامس" خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر 2024؛ وذلك بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية على أن يتم استئناف عملية بيع الكراسات يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024؛ كما تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على تسهيل عملية صرف المعاشات.

المديريات التعليمية: امتحانات شهر نوفمبر تستهدف نواتج التعلم

أكدت المديريات التعليمية على أن أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر حيث تضم الأسئلة جزئيات المنهج الخاصة بشهر نوفمبر ويتم تقييم الطلاب فى امتحان الشهر وفق توزيع المقررات الدراسية للطلاب

الأحد المقبل.. بدء تسليم 728 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 1 ديسمبر عام 2024، وحتى يوم الثلاثاء 25 فبراير عام 2025، في تسليم 728 قطعة أرض بالمجاورة رقم 3 بالحي 32 منطقة الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

غدًا طقس بارد وشبورة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة