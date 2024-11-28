وزير خارجية الاحتلال: الكونجرس سيقر تشريعا ضد المحكمة الجنائية الدولية

محمد جمال

قال وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر، إن تل أبيب تحتاج إلى شريك فلسطيني موثوق يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل فى غزة، مؤكدا أنه لا نية لنا في السيطرة على حياة الناس في قطاع غزة.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل ستنهى الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها.

وأكد ساعر إلى أنه لا اختصاص قضائيا للجنائية الدولية في قضية نتنياهو وجالانت، مشيرا إلى أن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت سابقة خطيرة.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار الجنائية الدولية يقوض مصداقيتها، واعتقد ساعر إلى أن الكونجرس الأمريكي سيقر تشريعا ضد الجنائية الدولية ومن يتعاون معها.