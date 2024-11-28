وزيرة خارجية ألمانيا: وقف إطلاق النار في لبنان نجاح دبلوماسي

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أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، يعد نجاحًا دبلوماسيًا، وكذلك على أهمية أن " تركز كل الجهود لضمان قيام جميع الأطراف بتنفيذ الخطوات التي وعدوا بها بسرعة".



وقالت بيربوك، في تصريح نشرته الخارجية الألمانية علي منصة (إكس)، إن "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدُّوَليّ رَقَم 1701، بمساعدة قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "يونيفيل"، يظل أساسيًا للتوصل إلى حل دائم للصراع".

وأفادت بأن ألمانيا تدعم الجيش اللبناني، المكلف الآن بالسيطرة الكاملة على المنطقة الواقعة جَنُوب نهر الليطاني، وبتحقيق الاستقرار على الحدود، مضيفة أن بلادها ستواصل الوقوف إلى جانب اللبنانيين، الذين قدمنا لهم الدعم الإنساني من خلال توفير أماكن إقامة طارئة ورعاية طبية في الأشهر الأخيرة.

ودعت وزيرة خارجية ألمانيا، الشعب اللبناني إلى أن "يتحلى الآن بالقوة للتغلب على الجمود السياسي والاقتصادي في بلده ويشمل ذلك قيام الجهات السياسية الفاعلة المسؤولة أخيرًا بتمهيد الطريق لانتخاب رئيس وحل المأزق في البرلمان".