وزارة الصحة: حالات الملاريا المسجلة فى مصر قادمة من الخارج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم جمع عينات دم لرصد مرض الملاريا بمحافظة أسوان والبحر الأحمر بواقع 18693عينة، موضحة أنه تم الإبلاغ عن 19 حالة إيجابية وتم توفير العلاج لهم.

وأكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حصول مصر على شهادة الخلو من الملاريا هى مجرد بداية تعكس إلى حد كبير حجم الجهد والعمل الذى بذلته الدولة والجهات المعنية فى العامين الماضيين لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن حالات الملاريا التى تسجلها مصر هى حالات قادمة من الخارج وليست من الداخل، بالتزامن مع استمرار استقبال مصر للضيوف من الخارج، مشيرا إلى استقبال نحو 800 إلى 900 حالة مسجلة من الخارج.

وأوضح، أن الدولة تتبنى إطارا استراتيجيا من أجل تحقيق مفهوم الصحة الواحدة، بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة لتحقيق المفهوم على مستوى الغذاء والمياه والبيئة، لافتا إلى أن مصر تقدمت قبل أيام بمقترح حصل على المركز الأول على مستوى المنطقة والسابع على مستوى العالم من بين 148 دولة.