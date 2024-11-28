نتنياهو: سأفعل كل ما يلزم حتى لا تتحول إيران إلى دولة نووية

محمد جمال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه سيفعل كل ما يلزم حتى لا تتحول إيران إلى دولة نووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو عقد مشاورات أمنية الليلة لبحث مواصلة الحرب على جبهات عدة.