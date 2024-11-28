الرئيسية أخبار عالمية نتنياهو: سأفعل كل ما يلزم حتى لا تتحول إيران إلى دولة نووية الخميس، 28 نوفمبر 2024 08:46 م نتنياهو محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه سيفعل كل ما يلزم حتى لا تتحول إيران إلى دولة نووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية. وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو عقد مشاورات أمنية الليلة لبحث مواصلة الحرب على جبهات عدة. نتنياهو إيران النووى الإيرانى طهران مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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