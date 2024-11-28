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مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. غدا في اليوم السابع

الخميس، 28 نوفمبر 2024 07:00 م
مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. غدا في اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مفاوضات تحت القصف وآمال للتهدئة.. بعد سريان الهدنة.. فرحة العائدين لمنازلهم برفع الأعلام وإطلاق الزغاريد تذيب مرارة الدمار.. رغم التهدئة بلبنان غزة تئن من القصف والجوع".


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