مصرع 4 أشخاص فى أكبر تساقط للثلوج بكوريا الجنوبية منذ عام 1907

وكالات

عانت كوريا الجنوبية من تساقط الثلوج بكثافة، الخميس، مما تسبب فى مصرع 4 أشخاص، وذلك في ثالث أكبر تساقط للثلوج في العاصمة سول منذ بدأت السجلات في عام 1907، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

وأدى التساقط الكثيف للسوج لليوم الثاني على التوالي إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية، حيث أدى تراكم أكثر من 40 سم (16 بوصة) من الثلوج في أجزاء من سول بحلول الساعة 8 صباحاً، إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية.

وكانت قد ألغيت ثماني رحلات جوية بسبب الطقس السيئ في مطار "إنتشون" الدولي بينما تم إرجاء 75 رحلة أخرى، أما في المطارات المتبقية على مستوى البلاد فقد تم إلغاء 32 رحلة جوية وتأجيل 105 رحلات أخرى.