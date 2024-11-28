مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من دمياط بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا من ميناء دمياط .
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، ميناء دمياط ليشهد تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، وشهد رفع العلم على السفينة وادي العريش.
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا من ميناء دمياط .
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، ميناء دمياط ليشهد تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، وشهد رفع العلم على السفينة وادي العريش.
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