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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من دمياط بعد قليل

الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:22 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من دمياط بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا من ميناء دمياط .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، ميناء دمياط ليشهد تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، وشهد رفع العلم على السفينة وادي العريش.







مجلس الوزراء

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الحكومة

مصطفى مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء

أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط

اليوم السابع بلس




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