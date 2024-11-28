فوز الطالب باسم هلال الجوهرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

محمد صبحى

انتهت قبل قليل، أعمال فرز بطاقات التصويت على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، والتى أسفرت عن فوز الطالب باسم الجوهرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

كان الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قد أطلق إشارة انطلاق فعاليات الجلسة الاجرائية لانتخابات مجلس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 38 طالب من مجالس اتحاد الكليات.

يحضر الجلسة الإجرائية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة والدكتور احمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الهادى العوضى وكيل كلية الحقوق والدكتور أحمد سمير عضو اللجنة العليا للانتخابات وفرج عيد المدير العام لإدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة.

وتقدم بالترشح على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة طالب من كلية الزراعة وآخر من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي .

وتم فتح باب التصويت على منصب رئيس الاتحاد حيث بدأ الطلاب فى التصويت ووضع بطاقات الاقتراع داخل الصناديق الزجاجية بالقاعة.

ويختص مجلس الاتحاد بعدد من المهام يأتى أبرزها، وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها، و إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها، والمشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة.

كما يختص مجلس اتحاد الطلاب بمتابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة فى حالة حدوث مشكلات أو تصور فى أداء الخدمة، واقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان، واقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة، و دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر، والعمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.