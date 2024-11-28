شجرة عيد الميلاد الأكبر فى أوروبا موجودة بإسبانيا وارتفاعها 65 مترا

فاطمة شوقى

بدأت المدن الأوروبية في التزيين وإضاءة أضواء عيد الميلاد مع بدء العد التنازلى لاستقبال عام جديد، مع تزيين الشوارع بالأضواء وأشجار عيد الميلاد المزينة، وتوجد أكبر شجرة عيد الميلاد الأكبر في أوروبا في إسبانيا ، والذى يصل ارتفاعها إلى 65 مترا.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أنه في مدينة كارتس (كانتابريا) توجد شجرة يبلغ ارتفاعها 65 مترًا. يقع هذا المبنى في منتزه توريون في سانتياغو دي كارتس، وهى مصنوعة من 40 طنًا من المعدن، ومزينة بـ 24000 متر من مصابيح LED، وقد تمكن من تجاوز ارتفاع أشجار عيد الميلاد في مختلف عواصم المقاطعات الإسبانية.



اكبر شجرة عيد الميلاد فى أوروبا

كما أن إسبانيا يوجد بها هذا العام أكبر متجر لعيد الميلاد في أوروبا، والذى يوجد في برشلونة بمساحة 300 متر مربع ويحتوى على أكثر من 6 آلاف قطعة.



وتغمر شوارع برشلونة الأضواء والزينة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد ،وبهذا المتجر يوجد العديد من القطع الفريدة من أجل الاحتفال بعيد الميلاد.