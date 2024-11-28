شاهد الأسماك تقتحم المطاعم والشوارع فى تايلاند بسبب الفيضانات العارمة

محمد جمال

تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لاقتحام أسماك إحدى المطاعم فى تايلاند بعد ارتفاع منسوب المياه الهائل الذى سببته الفيضانات الكبيرة التى ضربت البلاد.

Sweet Fishs Café In Thailand where the floor is filled with water and fish swim amongst the customers



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pic.twitter.com/eyQ8IiLi9H — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 27, 2024

وقالت السلطات فى تايلاند، إن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مدار الأيام الماضية أسفرت عن مصرع شخص وتشريد الآلاف الآخرين فى مناطق جنوب البلاد.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية ، عن رئيس الإدارة المحلية للحد من آثار الكوارث واسان تشايتاوونج قوله، إن الفيضانات تسببت فى مصرع طالب فى إقليم "ناراثيوات" الجنوبى ونزوح أكثر من 2700 شخص من منازلهم، مضيفا أن الأمطار المستمرة أجبرت السلطات على تعليق الدراسة فى 65 مدرسة.