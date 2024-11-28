اليوم السابع
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شاهد الأسماك تقتحم المطاعم والشوارع فى تايلاند بسبب الفيضانات العارمة

الخميس، 28 نوفمبر 2024 06:23 م
شاهد الأسماك تقتحم المطاعم والشوارع فى تايلاند بسبب الفيضانات العارمة أسماك
محمد جمال

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تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لاقتحام أسماك إحدى المطاعم فى تايلاند بعد ارتفاع منسوب المياه الهائل الذى سببته الفيضانات الكبيرة التى ضربت البلاد.

وقالت السلطات فى تايلاند، إن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مدار الأيام الماضية أسفرت عن مصرع شخص وتشريد الآلاف الآخرين فى مناطق جنوب البلاد.


ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية ، عن رئيس الإدارة المحلية للحد من آثار الكوارث واسان تشايتاوونج قوله، إن الفيضانات تسببت فى مصرع طالب فى إقليم "ناراثيوات" الجنوبى ونزوح أكثر من 2700 شخص من منازلهم، مضيفا أن الأمطار المستمرة أجبرت السلطات على تعليق الدراسة فى 65 مدرسة.







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