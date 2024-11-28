روسيا: نأمل فى نشر قائمة الدول الشريكة فى مجموعة البريكس بحلول نهاية العام

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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إن روسيا تتوقع نشر قائمة الدول الشريكة لمجموعة البريكس بحلول نهاية العام.



وقال ريابكوف - في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثاني لشيربا البريكس - : "ناقشنا الوضع المتعلق بتقديم فئة جديدة من البريكس - الدول الشريكة. وكما تعلمون فإن اهتمام العالم بالتفاعل مع هذا الهيكل مرتفع للغاية. ونتوقع نشر قائمة بتلك الدول التي ستكون مستعدة لتصبح شركاء لنا بحلول نهاية العام، أي بنهاية رئاستنا. ومن ثم تستمر مجموعة البريكس في النمو والتطور".



يشار إلى أنه عقب قمة البريكس في قازان، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم الاتفاق على قائمة الدول الشريكة. لم يتم الكشف عن القائمة الكاملة لهذه الدول. وأوضح بوتين أنه سيتم إرسال الدعوات أولا إلى هذه الدول، وبعد تلقي الرد الإيجابي سيتم الإعلان عن الدول المدرجة في هذه القائمة.



ومنذ الأول من يناير 2024، توسعت رابطة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) لتشمل خمس دول أخرى هي مصر وإيران والإمارات والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا. وستتولى البرازيل رئاسة البريكس اعتبارا من الأول من يناير 2025.