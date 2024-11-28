روسيا: سنتخذ خطوات وفقا للعقيدة النووية المحدثة حال نشر صواريخ أمريكية في اليابان

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حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات متناسبة وفقا للعقيدة النووية المحدثة في مجال الردع النووي في حالة نشر صواريخ أمريكية في اليابان.

وأضافت زاخاروفا "نرى أن طوكيو تعمل عمدًا على تأجيج التوترات حول تايوان، وبهذه الطريقة تحاول تبرير تسليحها المتسارع وتعاونها العسكري التقني مع واشنطن، ولقد حذرنا طوكيو مرارا من مغبة نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها نتيجة لهذا التعاون"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.



واستطردت بالقول "سيشكل نشر الصواريخ الأمريكية تهديدًا حقيقيَا لأمن روسيا وسنضطر إلى اتخاذ خطوات ضرورية ومتناسبة لتعزيز قدراتنا الدفاعية".



كما أشارت زاخاروفا، إلى أن الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها واشنطن تحت شعار "الحفاظ على الوضع الراهن"، وانتهاك التزاماتها تجاه بكين بشأن قضية تايوان، تشكل "ضغطا صريحًا على الصين وتقوض الاستقرار والأمن الإقليميين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".