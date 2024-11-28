رئيس الوزراء يتفقد محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط

كتب هند مختار - سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

تفقد منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحافظ دمياط، الأوناش الضخمة التى تدخل ميناء دمياط لأول مرة ضمن خطة تطوير الميناء.

وكان ميناء دمياط استقبل السفينة TAI XING والتي تحمل على متنها 10 أوناش كهربائية ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول ، كدفعة أولى ضمن 40 ونش ساحة ستصل تباعاً إلى محطة تحيا مصر 1 بخلاف أوناش الأرصفة التي ستصل الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ببدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تمهيداً لقرب افتتاحها وتشغيلها.

وتعد هذه الأوناش من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية، حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على النهج الخاص بهيئة ميناء دمياط باستخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 مترا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.