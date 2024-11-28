الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء: خط الرورو ينقل الصادرات المصرية إلى أوروبا فى وقت قياسى الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:31 م الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كتب هند مختار - سيد الخلفاوي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اطلاق أول سفينة فى خط الرورو بين ميناءى دمياط وتريستا فى إيطاليا، ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسي. مجلس الوزراء ميناء دمياط الحكومة مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء خط الرورو مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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