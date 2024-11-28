رئيس الوزراء: خط الرورو ينقل الصادرات المصرية إلى أوروبا فى وقت قياسى

كتب هند مختار - سيد الخلفاوي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اطلاق أول سفينة فى خط الرورو بين ميناءى دمياط وتريستا فى إيطاليا، ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسي.