رئيس الوزراء البلجيكى يؤكد: سننفذ قرار اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى بلادنا

محمد جمال

أكد رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، اليوم الخميس أن بلاده ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو الصادر من الجنائية الدولية إذا وصل إلى بروكسل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وكشف وزير خارجية إسرائيل، أنهم استأنفوا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن "الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها"، وذلك فى رد جديد على مذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.