اليوم السابع
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رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: تعزيز دور الأنشطة الطلابية فى زيادة الوعى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 02:33 م
رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: تعزيز دور الأنشطة الطلابية فى زيادة الوعى يوسف أحمد يوسف عيسى الطالب بكلية الآداب بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بـ جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان عن فوز الطالب يوسف أحمد يوسف عيسى الطالب بكلية الآداب بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بـ جامعة حلوان، كما فازت الطالبة إيمان أشرف بكلية الفنون التطبيقية بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاببالجامعة.

وأكد الطالب يوسف أحمد حمزة رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان على الأهمية الإستراتيجة لجامعة حلوان ودورها المحوري في تخريج كوادر شبابية في المجتمع المصري وأنه سوف يتم العمل الفترة القادمة على الإرتقاء بتلك الكوادر الطلابية للنهوض بالتقييم العالمي لجامعة حلوان وجعلها في الصدارة.

ونوه يوسف حمزة إلى ضرورة تعزيز دور الأنشطة الطلابية في زيادة الوعي لدى الشباب وأهمية التركيز على الجانب الثقافي للارتقاء بمستواهم العلمي والأخلاقي ودعم الأنشطة الطلابية داخل كليات الجامعة.







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