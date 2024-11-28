حرائق الغابات فى 2024.. 6 قتلى ونفوق أكثر من 44 ألف حيوان بالإكوادور

فاطمة شوقى

تسببت حرائق الغابات المدمرة التي دمرت الغابات والمحاصيل في الإكوادور في عام 2024 في مصرع 6 أشخاص، في المقاطعات مثل سانتا إيلينا وإل أورو، والأخيرة هي رابع أكثر المقاطعات تضرراً في شروط الغطاء النباتي المحروق، حسبما قالت صحيفة كلارين.

وكان شهر نوفمبر هو الأكثر تدميراً، حيث تم استهلاك أكثر من ثلث الهكتارات هذا الشهر. وفي الواقع، بدأ تسجيل الوفيات الناجمة عن هذه الآفات في الجزء الأخير من العام.

حتى 25 نوفمبر، أبلغت الإكوادور عن ستة وفيات و46 إصابة و251 بلا مأوى بسبب حرائق الغابات المتعددة التي وصلت إلى 22 مقاطعة ودمرت عددًا قياسيًا من الغطاء النباتي.

وفي الوقت نفسه، سجلت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر نفوق 44.818 حيوانًا حتى الآن هذا العام وتأثر ما يقرب من 5000 بسبب الحرائق.

وأشار أندريا هيرمينجيلدو، الوكيل الوطني للمخاطر، إلى أنه في المقاطعات الأكثر أهمية (لوجا وأزواي وبيشينشا) فإن مجموعة من الظروف الطبيعية فيما يتعلق بالتضاريس والرطوبة والرياح تخفف من احتمال حدوث حرائق الغابات بشكل طبيعي.

وتعانى البلاد من ارتفاع درجات الحرارة وحالة الجفاف التي تمر بها البلاد - والتي تساهم في توافر النباتات الجافة القابلة للاشتعال، بسبب انخفاض هطول الأمطار.

وأكد وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بالحرق الموصوف أو الخاضع للرقابة - وهي دورة تشمل الحصاد والحرق والزراعة في القطاع الزراعي - فإن إدارة المخاطر تعمل على استراتيجية مع البلديات بحيث تكون هناك مراقبة أو موافقة مسبقة أو دعم من رجال الإطفاء.

دمرت حرائق الغابات أكثر من 79 ألف هكتار من الغطاء النباتي، أي أكثر من ضعف الكمية المحروقة في نفس الوقت من عام 2023.

ولا تزال هناك ثمانية حرائق غابات لا تزال نشطة في البلاد، في مقاطعات مثل بوليفار وتشيمبورازو وكوتوباكسي، ومن بين أكبرها تلك الموجودة في تشاوتشا وموليتورو، في "مناطق يصعب الوصول إليها ومنحدرات شديدة الانحدار، يزيد ارتفاعها عن 3000 متر"، والتي يعتمد انقراضها بشكل أكبر على طائرات الهليكوبتر.

وفي محمية غابات سيرو تورونش، شكلت النيران "أعاصير نارية" حقيقية كما وصفها حراس الحديقة، مع القدرة على تخطي المسطحات المائية.