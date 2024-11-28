جورجيا تعلق محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى حتى 2028

محمد جمال

أعلنت جورجيا اليوم تعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى حتى 2028، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

يذكرأن طالب رئيس وزراء جورجيا إيراكلى كوباخيدزى، فى شهر أبريل 2024 ، الاتحاد الأوروبى ببدء محادثات انضمام بلاده للتكتل بحلول نهاية العام الجارى.

وقال كوباخيدزي، خلال تظاهرة داعمة للحكومة في العاصمة تبليسى، إنه يجب على الاتحاد الأوروبى إظهار الاحترام اللازم تجاه مجتمع جورجيا وأن يبدأ محادثات انضمام البلاد للاتحاد، وذلك حسبما نقلت قناة يورو نيوز.

كما تعهد مؤسس حزب الحلم الجورجى الحاكم ورئيسه الشرفى بيدزينا إيفانيشفيلي خلال التظاهرة بتعزيز الاقتصاد وسيادة البلاد والحفاظ على السلام وأن تصير البلاد جزءا من الاتحاد الأوروبي في عام 2030.

وجاءت التظاهرة دعما لمشروع قانون مثير للجدل يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تحت تأثير أجنبي" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج. وأعربت قيادات أوروبية عن قلقها من تمرير المشروع قائلة إنه سيؤثر سلبا فى تقدم جورجيا على طريق انضمامها للاتحاد.

وكانت رئيسة البلاد سالومى زورابيشفيلى قد تعهدت باستخدام الفيتو لحجب القانون إذا مرره البرلمان، إلا أن الحزب الحاكم يمكنه تخطى الفيتو عبر جمع 76 صوتا، ويمكن حينها لرئيس البرلمان التوقيع على القانون وتمريره.