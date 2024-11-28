جميع السلع بأسعار مخفضة.. عنوان أسواق اليوم الواحد فى محافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن عنوان أسواق اليوم الواحد في المحافظة، وذلك بالتزامن مع إعلان افتتاحها، غداً الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في حي إمبابة.

تفتتح محافظة الجيزة، أسواق اليوم الواحد في شارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والمكرونة، واللحوم، والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، للمواطنين بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.



