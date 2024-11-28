تعطل قطار بالخط الأول للمترو يتسبب فى ازدحام ببعض المحطات.. وعودة الحركة مجددا

كتب سيد الخلفاوى

تعطل أحد قطارات المترو على الخط الأول للمترو، المرج حلوان، ما تسبب فى ازدحام المحطات بالركاب، وزيادة فترات الانتظار على الأرصفة بمحطات قريبة من المرج.

وأكد مسئولو المترو أن تعطل قطار أدى لتأخر باقى القطارات على اتجاه المرج حلوان، وتم حل المشكلة وتحرك القطار وجارى عودة الحركة لطبيعتها.

يذكر أن الخط الأول للمترو هو أول مترو انفاق فى أفريقيا والعالم العربي، ومن أهم مميزات هذا المشروع العملاق انه يسهل الحركة المرورية ويحد من حوادث المرور، ويشكل الخط الأول لمترو الأنفاق العمود الفقري لشبكة خطوط المترو بالقاهرة الكبرى حيث يمر بأكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية، وتم إنشاء الخط عن طريق ربط خط سكة حلوان جنوبا مع خط سكة حديد المرج في الشمال الشرقي لمدينة القاهرة بواسطة نفق يمر أسفل وسط المدينة. ويبلغ طول الخط 44 كم ويشمل 35 محطة كما يبلغ طول الجزء النفقى 4.5 كم متضمنا 5 محطات تحت الأرض.

ويمتد الخط الأول من محطة حلوان حتى المرج الجديدة بطول 44 كم منها 4.7 كم مسار نفقي وإجمالي 35 محطة منها 5 محطات نفقيه وتــم تنفيذ الخط وافتتاحه على ثلاث مراحل.