بوتين عن صواريخ «أوريشنيك»: قوتها تقارن بالأسلحة النووية

كتب سمير حسنى

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تورط حلف الناتو في الصراع مع أوكرانيا، قائلا:" الضربات ضد روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى ستعني التورط المباشر لحلف الناتو في الصراع".

وكشف بوتين النقاب عن تفاصيل أنظمة صواريخ أوريشنيك، مبينا أن روسيا لديها العديد من هذه الأنظمة الجاهزة للاستخدام، كاشفا عن أن موسكو ضربت أهدافا عسكرية أوكرانية بـ 100 صاروخ ردا على الهجمات المستمرة على أراضيها.

وأكد الرئيس الروسي، أنه في حال استخدام صواريخ "أوريشنيك" بضربة واحدة بشكل مكثف فإن قوتها ستكون قابلة للمقارنة باستخدام الأسلحة النووية.