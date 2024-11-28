بوتين: حياة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ربما تكون فى خطر

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن حياة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ربما تكون فى خطر.

وأضاف بوتين، فى تصريحات للصحفيين: "تم استخدام أساليب عنف غير حضارية على الإطلاق ضد ترامب، بما فى ذلك محاولات اغتيال متعددة ضده.. فى رأيى أنه لم يخرج بعد من مرحلة الخطر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

ونجا ترامب من محاولتى اغتيال هذا العام؛ إحداهما خلال تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا فى يوليو، عندما أطلق قناص النار عليه، مما أدى إلى خدش أذنه، والثانية فى سبتمبر، عندما فتح أحد المؤيدين المتطرفين لمساعدة أوكرانيا النار.