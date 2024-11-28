برلماني إسبانى يبدأ إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع غزة

فاطمة شوقى

أعلن البرلماني الإسبانى، خورخي بويو احتجاجه على المجازر الإسرائيلية في غزة ، كما أعلن إضرابه عن الطعام، مقتنعا بأن الكلمات أصبحت ليست كافية لدعم الفلسطنيين في غزة، كما طلب من حكومته قطع العلاقات مع إسرائيل وإعلان حظر الأسلحة على النظام الصهيوني.

وينضم السياسي الإسباني، خورخي بويو، إلى إضراب عن الطعام لعدة أيام تضامنا مع فلسطين، بدأه في 19 نوفمبر بيت أراجون وجمعية القدس في مقاطعة أراجون المتمتعة بالحكم الذاتي.

وخلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه أمس الأربعاء في البرلمان الإسباني، أعرب بويو (29 عاما) عن دعمه للاحتجاج، لأن "هناك لحظات في الحياة والسياسة لا تكفي فيها الكلمات، ويصبح تقديم القدوة مهما"، ولهذا السبب فإنه سيواصل إضرابه عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين حتى الجمعة.

كما حث نائب المتحدث باسم تحالف سومار، الشريك الأصغر في حكومة الأقلية اليسارية الائتلافية الإسبانية، مدريد على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع "إسرائيل"، وفرض حظر كامل على الأسلحة وزيادة الوعي العام بالقضية الفلسطينية.