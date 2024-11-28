بايدن: هجوم روسيا العنيف على أوكرانيا يؤكد الحاجة لمزيد من الدعم العسكرى لكييف

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هجوم روسيا العنيف على أوكرانيا يؤكد حاجة تقديم المزيد من الدعم العسكرى لكييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا ستستخدم جميع وسائل التدمير إذا أصبحت أوكرانيا قوة نووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأكد بوتين أنه يعتقد أن إدارة بايدن تحاول خلق صعوبات لترامب مع روسيا، مشيرا إلى أن روسيا جاهزة للحوار مع الولايات المتحدة.

وهدد بوتين بضرب كييف بصاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتى، مؤكدا أنه لا توجد شروط مسبقة لبدء المحادثات بشأن أوكرانيا لكن هناك شروط لتحقيق السلام.

وأضاف بوتين أن الأضرار الناتجة عن استهداف روسيا بصواريخ أتاكمز كانت طفيفة.