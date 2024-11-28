اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن: أعتقد أننا سنحقق مزيدا من التقدم فى الشرق الأوسط

الخميس، 28 نوفمبر 2024 07:03 م
بايدن: أعتقد أننا سنحقق مزيدا من التقدم فى الشرق الأوسط بايدن
محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستحقق مزيدا من التقدم فى الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبدأ جهودها الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة.


وأوضح سوليفان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يعتزم بدء هذا العمل من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وأطراف فاعلة أخرى في المنطقة".


وكان البيت الأبيض قد أعلن، الإثنين، عن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى السعودية لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل (حينها) في لبنان، في التوصل لاتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.







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حرب غزة




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