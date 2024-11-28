الصين تحث واشنطن على العمل مع بكين من أجل التنمية المستقرة للعلاقات التجارية

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قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هى يادونج، اليوم الخميس، إن موقف الصين ثابت ضد تدابير التعريفات الجمركية الأحادية ثابتًا، ويتعين على الولايات المتحدة الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية والعمل مع الصين لتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمى والتعاون المربح للطرفين.



جاء ذلك ردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بشأن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 فى المائة على الواردات الصينية بمجرد توليه منصبه، وما إذا كانت الصين مستعدة للأسوأ حيث ينتاب العالم بالقلق بشكل عام بشأن اندلاع حرب تجارية أخرى بين الولايات المتحدة والصين.



وردًا على هذه التصريحات، قال متحدث باسم السفارة الصينية فى واشنطن - لصحيفة "جلوبال تايمز" أمس الأول /الثلاثاء/ - إنه "فيما يتعلق بقضية التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين، تعتقد الصين أن التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته. ولن يفوز أحد فى حرب تجارية أو حرب تعريفات جمركية".



وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قد هدد يوم الاثنين الماضى بفرض تعريفات جمركية جديدة شاملة على المكسيك وكندا والصين بمجرد توليه منصبه كجزء من جهوده للقضاء على الهجرة غير الشرعية والمخدرات.. وقال إنه سيفرض ضريبة بنسبة 25 فى المائة على جميع المنتجات التى تدخل البلاد من كندا والمكسيك، وتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 فى المائة على السلع من الصين، كواحد من أوامره التنفيذية الأولى.