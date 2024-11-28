السفير الروسى لدى بلجيكا: الناتو يسعى لتأجيج الصراع في أوكرانيا

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قال السفير الروسي لدى بلجيكا ألكسندر توكوفينين، الأربعاء، إن دول حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، بناء على طلب الإدارة الأمريكية الحالية، تحاول تأجيج الصراع في أوكرانيا من أجل تعقيد أي جهود محتملة من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع.



وقال توكوفينين في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية "هناك تصعيد واضح للصراع في أوكرانيا في الآونة الأخيرة، بتحريض من واشنطن، وهناك جهد واضح من جانب الناتو لدفع الصراع إلى مستويات أعلى من المواجهة غير المباشرة، مما يجعل من الصعب على الإدارة الأمريكية القادمة، بقيادة ترامب، اتخاذ أي خطوات نحو تطبيع الوضع وتسوية الصراع".



وبحسب قوله، فإن "واشنطن تعمل على إشراك الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو، وفي مقدمتهم فرنسا وبريطانيا، في جهودها، بهدف "ترسيخ" مسار المواجهة بين كييف وموسكو في المستقبل القريب.