الرورو ينتظر لحظة الانطلاق.. ودمياط على رأس اهتمامات الدولة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من ميناء دمياط، رصد من خلاله الاستعداد لتشغيل "خط الرورو" لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وفقا للبروتوكول الموقع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكى TRANS MEA المنعقد العام الماضى بين هيئة ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالى لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع رورو بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات ( الجافة / المبردة).

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع..

يبدأ من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا في إيطاليا

يدعم المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا ويعظم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين الجانبين

يدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية

يستهدف نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وأوروبا

مستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا

يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا

يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

مستهدف إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط

يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع

يساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية

يقلل زمن وصول البضائع المصرية من وإلى أوروبا

يشجع المستثمرين الإيطاليين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر