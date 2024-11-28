الاتحاد الأوروبى يزور مشروع الصرف فى كفر محفوظ وأبو شنب بتكلفة 593 ﻣﻠﯾون ﯾورو

كتبت: هناء أبو العز

زار وفد من الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مشروع توسعات منظومة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والذي تبلغ تكلفته 593 ﻣﻠﯾون ﯾورو، موزعة بين ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوروبى، واﻟﺑﻧك اﻷوروبى ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ، واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروبى.

وتشير البيانات إلي ان حوالى 54٪ فقط من الأسر موصولة بشبكة الصرف الصحى المركزية، ومعظمها في المناطق الحضرية، فيما تعتمد بقية الأسر على خزانات الصرف الصحي، التي كثير منها يعانى من سوء الصيانة أو لا وجود لها.

ومشروع توسعة مياه الصرف الصحى بالفيوم هو برنامج استثمارى يركز على بناء وتوسيع مرافق تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي حول بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

يقوم المشروع بتوفير شبكات الصرف الصحي لـ83 قرية محرومة، وإنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتوسيع 9 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل 10 محطات معالجة قائمة، كما يوفر فرص عمل، ويساعد في تقليل البطالة مع تحسين الصحة العامة ومستويات المعيشة للمجتمعات المحلية.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للصرف الصحي، وخاصة في المناطق الريفية، وسيساعد ذلك أيضًا على الحد من التلوث في بحيرة قارون، وهي معلم طبيعي مهم ذو أهمية تاريخية وطبيعية كبيرة.

ويوفر المشروع بنية تحتية للصرف الصحي في المجتمعات الريفية لأول مرة، مما يحسن الظروف المعيشية والصحة العامة، فمن خلال تحسين إدارة مياه الصرف الصحي، يمكن حجز المياه ذات الجودة العالية لأغراض الري، وسيؤدي ذلك إلى تحسين الظروف البيئية في الفيوم وبحيرة قارون.

كما سيحفز المشروع الأنشطة الاقتصادية الإقليمية، مثل الزراعة وصيد الأسماك والسياحة، التي عانت بسبب التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة.



وفد الاتحاد الأوروبى