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إعلام فلسطينى: شهيد بنيران جيش الاحتلال فى منطقة المخيم الجديد وسط غزة

الخميس، 28 نوفمبر 2024 06:19 م
إعلام فلسطينى: شهيد بنيران جيش الاحتلال فى منطقة المخيم الجديد وسط غزة حرب غزة
إبراهيم حسان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط إصابات في صفوف العاملين بمستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة، جراء استهداف مسيرات الاحتلال محيط المستشفى.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء شهيد بنيران الاحتلال في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر المفوض العام لأونروا، أن ما لا يقل عن 70% من ضحايا الحرب في قطاع غزة نساء وأطفال، لافتا إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال قطاع غزة منذ 7 أسابيع أدت إلى تهجير 130 ألف شخص.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في منطقة العزبة وحي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية.







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