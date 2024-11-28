اليوم السابع
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أكاديمية الطيران تشارك فى المعرض الدولى السنوى للصناعات IMCE

الخميس، 28 نوفمبر 2024 01:13 م
أكاديمية الطيران تشارك فى المعرض الدولى السنوى للصناعات IMCE الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
كتب أحمد مصطفى

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شاركت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث حرصت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على المشاركة بفعالية لتحقيق أهدافها في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المُصّنعين المحليين.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الهامة بهدف تعزيز جهود التعاون في مجال الطيران المدني، هذا وتهدف مشاركة الأكاديمية في فعاليات المعرض لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع المصنعين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج المتعلقة بمجال الطيران المدني، مثل محركات وهياكل الطائرات والمعدات الفنية ذات الصلة، فضلا عن الإستفادة من المعرض كونه منصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الإعتماد على الواردات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث تواجدت الأكاديمية بجناحها للتفاعل مع المصنعين ولاستعراض الإحتياجات الحالية من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي يمكن إنتاجها محلياً.







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