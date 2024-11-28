اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 نوفمبر 2024 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات فى منافذ وزارة التموين

الخميس، 28 نوفمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات فى منافذ وزارة التموين أسعار الخضراوات والفاكهة - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، كميات كبيرة من منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم  8.5 جنيه.

البصل 15جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 19.5 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة