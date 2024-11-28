أخبار × 24 ساعة.. بدء تلقى طلبات زيادة مساحة البناء بأسطح المدن الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البترول: زيادة إنتاج النفط بحقل رأس بدران لـ 7500 برميل مكافئ يوميا

الإسكان: بدء تلقى طلبات زيادة مساحة البناء بأسطح المدن الجديدة بحد أقصى 75%

تخفيضات تصل لـ 30%.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد فى إمبابة الجمعة

وزارة التضامن: غدا غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025

الإسكان: كراسات وحدات الإسكان الاجتماعى متاحة شهر كامل ولا أسبقية بالشراء

وزارة التعليم تدعم معلمى المدارس الخاصة بإلزام المنشآت منحهم "الأدنى للأجور"

المديريات التعليمية تبدأ التجهيز لامتحان الفصل الدراسى الأول 2025

وزير التربية والتعليم يستقبل نظيره السودانى لبحث أوجه التعاون

وزير الزراعة يبحث مع وزيرة التغير المناخى الإماراتية التعاون بالاستثمار الزراعى

وزارة التضامن تشارك بمنتجات يدوية وتراثية فى معرض منظمة المرأة العربية