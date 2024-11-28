اليوم السابع
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الدولة تسير فى الطريق الصحيح رغم التحديات..

أبرز رسائل رئيس الوزراء عقب أول رحلة لخط الرورو المصرى ـ الإيطالى.. إنفوجراف

الخميس، 28 نوفمبر 2024 07:06 م
أبرز رسائل رئيس الوزراء عقب أول رحلة لخط الرورو المصرى ـ الإيطالى.. إنفوجراف أبرز رسائل رئيس الوزراء عقب تدشين أول رحلة لخط الرورو المصري ـ الإيطالي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بميناء دمياط، أن خط االرورو المصرى / الإيطالي ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسي.

وفى يوم مهم لقطاع النقل البحرى فى مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، احتفالية وزارة النقل المصرية مُمثلة فى هيئة ميناء دمياط البحرى، الخاصة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصرى / الإيطالي.

رسائل رئيس الوزراء عقب تدشين أول رحلة لخط الرورو المصري ـ الإيطالي

رسائل رئيس الوزراء عقب تدشين أول رحلة لخط الرورو المصري ـ الإيطالي
 
وأوضح رئيس الوزراء، أن محطة حاويات تحيا مصر 1 هى جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط.
 
 
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه لا تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن، مضيفًا، "بلاش نتخض لو لقينا زيادات والسوق عرض وطلب".


وقال إن ملتقى ومعرض الصناعة، ضم عدد كبير من كبرى شركات الصناعة، مضيفا: "بالرغم من كل التحديات فالدولة تسير فى الطريق الصحيح".

 







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