وزير الطيران يلتقى سفير بلغاريا لدراسة إمكانية تعديل اتفاقية النقل الجوى

كتبت رحاب نبيل

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمقر ديوان عام الوزارة سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتي من بينها دراسة إمكانية تعديل الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال النقل الجوي، وكذلك طلب الجانب البلغاري تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة من وإلى المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الفعال في مجالات تبادل الخبرات، والصيانة، والتدريب، بما يدعم المنفعة العامة للجانبين.

واستهل وزير الطيران المدني اللقاء مرحبا بالسفير البلغاري والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المُميزة التي تجمع مصر وبلغاريا، حيث أشار الوزير إلى فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين على مختلف الأصعدة لاسيما تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطيران المدني المختلفة.

ومن جانبه، أثنى السفير البلغاري بالعلاقات القوية والمتميزة بين مصر وبلغاريا في كافة المجالات، كما أشاد بالدور الذي تلعبه مصر كمركز إقليمي للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،، مؤكدًا على حرص بلاده بإثراء وتعميق علاقات التعاون مع مصر، بما يدعم مزيد من آفاق التعاون الفعال في مختلف الأنشطة.